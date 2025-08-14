Milan, sfuma definitivamente Leoni: va al Liverpool

Giovanni Leoni lascia il Parma e vola al Liverpool per 35 milioni. Milan e big di Serie A beffate dal club inglese.

Alla fine, quello che era un po’ l’obiettivo di mercato di tutte le big italiane è volato all’estero. Giovanni Leoni, difensore centrale classe 2006 del Parma, diventerà presto un nuovo giocatore del Liverpool, che ha deciso di investire su di lui 35 milioni complessivi tra parte fissa, bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Oggi Leoni è atteso a Liverpool per sostenere le visite mediche e firmare il contratto coi Reds.

Occasione persa per i club di Serie A

Un colpo mancato per i club italiani, che si vedono soffiare uno dei migliori prospetti del nostro calcio. Era in cima alla lista anche del Milan che, soprattutto dopo la partenza di Thiaw, sembrava poter fare un tentativo. Alla fine, però, i rossoneri hanno deciso di virare su altri obiettivi meno costosi.

Resta un investimento importante, 35 milioni, per un giocatore con appena 17 presenze in Serie A. Solo il tempo dirà se le squadre italiane hanno commesso un errore a lasciarselo soffiare da sotto il naso, ma una cosa è certa: competere con la potenza economica della Premier League, oggi, è impossibile.