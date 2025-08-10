Milan, Allegri: “Dispiace per Thiaw. Leao ha alzato il livello”

Le principali dichiarazioni di Allegri al termine della partita fra Chelsea e Milan andata in scena nella giornata di oggi

La partita odierna del Milan contro un’avversaria di livello come il Chelsea ha offerto spunti non solo tecnici, ma anche di visione futura. Il pomeriggio di Stamford Bridge, chiusa con un risultato amaro, ha messo in evidenza le sfide che i rossoneri si trovano ad affrontare in questo momento di transizione. Massimiliano Allegri, al termine della gara, ha toccato due punti chiave: la recente partenza di Malick Thiaw e il rendimento di Rafael Leao. Due situazioni agli antipodi, ma entrambe decisive per il presente e il futuro della squadra. Sul fronte difensivo, la cessione del centrale tedesco lascerà un vuoto che la società sta cercando di colmare con rapidità. Il mercato offre opportunità, ma anche insidie, e il Milan sa di dover individuare il profilo giusto senza perdere tempo prezioso. In attacco, invece, Leao continua a essere una delle poche certezze. Le sue prestazioni, sempre più incisive, hanno alzato il livello di responsabilità sulle sue spalle, rendendolo punto di riferimento non solo in fase offensiva, ma anche nell’atteggiamento complessivo della squadra.

Le parole di Allegri

“Dispiace che Thiaw sia andato via. La società si sta muovendo per il sostituto, il mercato è questo: bisogna accettarlo. Leao ha alzato il livello dell’attenzione, le sue prestazioni sono diventati più pesanti”.