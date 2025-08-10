Milan, Allegri: "Dispiace per Thiaw. Leao ha alzato il livello"
Home > News Milan

Milan, Allegri: “Dispiace per Thiaw. Leao ha alzato il livello”

Riccardo Focolari
10 Agosto, 19:21
Massimiliano Allegri
Le principali dichiarazioni di Allegri al termine della partita fra Chelsea e Milan andata in scena nella giornata di oggi

La partita odierna del Milan contro un’avversaria di livello come il Chelsea ha offerto spunti non solo tecnici, ma anche di visione futura. Il pomeriggio di Stamford Bridge, chiusa con un risultato amaro, ha messo in evidenza le sfide che i rossoneri si trovano ad affrontare in questo momento di transizione. Massimiliano Allegri, al termine della gara, ha toccato due punti chiave: la recente partenza di Malick Thiaw e il rendimento di Rafael Leao. Due situazioni agli antipodi, ma entrambe decisive per il presente e il futuro della squadra. Sul fronte difensivo, la cessione del centrale tedesco lascerà un vuoto che la società sta cercando di colmare con rapidità. Il mercato offre opportunità, ma anche insidie, e il Milan sa di dover individuare il profilo giusto senza perdere tempo prezioso. In attacco, invece, Leao continua a essere una delle poche certezze. Le sue prestazioni, sempre più incisive, hanno alzato il livello di responsabilità sulle sue spalle, rendendolo punto di riferimento non solo in fase offensiva, ma anche nell’atteggiamento complessivo della squadra.

Le parole di Allegri

“Dispiace che Thiaw sia andato via. La società si sta muovendo per il sostituto, il mercato è questo: bisogna accettarlo. Leao ha alzato il livello dell’attenzione, le sue prestazioni sono diventati più pesanti”.

Leggi anche

Lorenzo Focolari · 10 Agosto, 18:34
Milan, c’è la prima offerta per De Winter: le cifre e i dettagli
Il Milan ha presentato da poco una prima offerta ufficiale alla società Genoa per il difensore belga classe 2002 Koni De Winter
Giulia Benedetti - 10 Agosto, 18:12
Milan, De Winter in pole dopo la partenza di Thiaw: la situazione
Edoardo Benedetti - 10 Agosto, 18:00
Ex Milan, Reijnders: “Sento spesso Maignan e Tomori, sono amici”
Stefania Palminteri - 10 Agosto, 17:15
Milan, i motivi della cessione di Thiaw: cosa c’è dietro alla trattativa
Stefania Palminteri - 9 Agosto, 19:45
Hojlund 90’ in panchina in amichevole. Segnale per il Milan?
Riccardo Focolari - 9 Agosto, 19:15
Milan, Allegri nel post partita: “Abbiamo lavorato bene”
Stefania Palminteri - 9 Agosto, 18:39
Milan, è fatta per Thiaw al Newcastle: affare da 40 milioni
x