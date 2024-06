Milan, scelto Fonseca per la panchina: ecco quando verrà data l’ufficialità

Il Milan ha scelto Paulo Fonseca come nuovo allenatore per la Prima Squadra: ecco quando verrà data l’ufficialità

Il Milan sta pianificando in questi giorni le mosse da effettuare nelle prossime settimane per rafforzare la rosa meneghina. Tra le priorità del club di via Aldo Rossi vi è quello di comunicare la scelta del nuovo allenatore, che con ogni probabilità sarà Paulo Fonseca.