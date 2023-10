Milan, scelto il bomber del futuro: pronto l’assalto in estate

Il Milan continua a lavorare a fari spenti sul mercato. La società rossonera ha infatti l’intenzione di migliorare la rosa a disposizione di mister Pioli e continuare la rivoluzione intrapresa in estate. L’obiettivo dei meneghini è quello di agire per tempo, trovare i giusti innesti e battere la concorrenza offrendo subito un contratto allettante.

Nel corso del mercato estivo gran parte del budget rossonero verrà u tilizzato per comprare l’attaccante del futuro . I Diavoli hanno bisogno di un bomber moderno, capace di dialogare con i compagni di squadra. Il profilo seguito con interesse dal Milan è quello di Jonathan David del Lille . Secondo quanto riferito da Spormediaset, è lui il profilo scelto da Furlani per il futuro. Il Milan tenterà di prenderlo nei prossimi mesi e di soffiarlo alla concorrenza.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.