Milan, scelto l’attaccante del futuro: questa la richiesta del club

Il Milancontinua a lavorare silenziosamente sul mercato, alla ricerca dei giusti profili da inserire nella rosa meneghina per renderla ancora più competitiva. Per la prossima stagione la società rivoluzionerà il reparto offensivo, che quest’anno sta facendo molta difficoltà a trovare la via del gol. Non è più una novità che il maggior indiziato a vestire la maglia rossonera è Jonathan David del Lille. Il centravanti classe 2000 ha il contratto in scadenza nel giugno 2025, ma non ha intenzione di rinnovare il contratto.