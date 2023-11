Crisi Milan, tifosi senza parole: Cardinale ha preso la sua decisione / News

Un Milan spento, triste, troppo brutto per essere vero quello visto contro l'Udinese. Ma la realtà dei fatti e il campo ci raccontano una storia assolutamente vera: la squadra rossonera, purtroppo, si è persa ed è in piena crisi. Pochissimi gol, idee confuse e troppi errori, sia in campo, sia nelle scelte di mister Stefano Pioli. Che, ovviamente, è sempre più nel mirino di tifosi e addetti ai lavori.