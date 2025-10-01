Milan, Scaroni rivela come si chiamerà il nuovo stadio

Paolo Scaroni commenta la svolta su San Siro: il presidente del Milan anticipa il futuro del nuovo stadio e spiega quale sarà il suo nome.

Ad un giorno dalla delibera del Consiglio comunale per la vendita di San Siro e delle zone adiacenti a Milan e Inter, il presidente rossonero Paolo Scaroni, entusiasta del risultato ottenuto, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. Scaroni ha commentato le questioni relative al nuovo impianto, sottolineando come sia stato un passo importante per la città di Milano verso la modernità, anche se ora si aprirà un lungo percorso burocratico che porterà all’acquisto effettivo nero su bianco, alla stesura del progetto e poi finalmente all’inizio dei lavori.

Le parole di Scaroni sul nuovo San Siro

Ecco il commento sulla trattativa e sul nome che avrà il nuovo stadio:

“È stata una trattativa complessa. Su rinnovamento e parziale demolizione sono emerse delle posizioni legittime ma ideologiche, che andavano superate. Il mondo cambia, se è successo nel tempio del calcio a Wembley, può accadere qui. L’obiettivo è sempre stato solo quello di dotare la città di uno stadio moderno ed efficiente. Nome? Meazza lo usavamo poco. Di certo continuerà ad essere San Siro: lo stadio più bello d’Europa”.