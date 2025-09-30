San Siro, Milan e Inter commentano la vendita: il comunicato

Milan e Inter commentano la vendita di San Siro: comunicato congiunto dei club sul passo storico per il futuro dei club della città

A seguito dell’approvazione arrivata nella notte del Consiglio comunale per la vendita di San Siro e delle zone limitrofe, Milan e Inter hanno rilasciato un comunicato congiunto, commentando con grandissima soddisfazione la decisione del Consiglio. Ecco il comunicato ufficiale pubblicato dai due club:

“AC Milan e FC Internazionale Milano esprimono soddisfazione per l’approvazione da parte del Consiglio Comunale della vendita di San Siro e dell’area circostante: un passo storico e decisivo per il futuro dei Club e della città.

In attesa della comunicazione ufficiale dell’esito del dibattito consiliare da parte della Giunta, i Club guardano con fiducia e responsabilità ai prossimi passaggi dell’iter che li porterà a realizzare un nuovo stadio che soddisfa i più elevati standard internazionali: un impianto di livello mondiale destinato a diventare una nuova icona architettonica per Milano e un simbolo della passione dei tifosi di calcio di tutto il mondo.”

Il primo passo verso il futuro

Ciò che è successo rappresenta una svolta di portata storica per i due club che hanno fatto fronte comune per arrivare fino a questo punto. Ora inizierà tutta una serie di passaggi burocratici e si parla di inizio dei lavori solo nel 2027. Ora passerà un po’ di tempo, che servirà ai tifosi per digerire l’addio di San Siro, ma i club promettono che realizzeranno uno stadio eccezionale e ciò che emerge al momento è tanto ottimismo per ciò che sarà.