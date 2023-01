Milan, in vendita da oggi i biglietti per l’ultimo match di gennaio

Da oggi martedì 10 gennaio è possibile acquistare i biglietti per Milan-Sassuolo, ultima partita di gennaio in programma a San Siro

Dopo due mesi di stop, il campionato di Serie A è finalmente tornato in campo. Nel corso di questa settimana il Milanha già disputato due partite, ottenendo quattro punti. Gli uomini di Pioli hanno infatti vinto la partita di mercoledì scorso contro la Salernitana, mentre hanno pareggiato il big match di domenica contro la Roma. Gennaio sarà un vero mese di fuoco per i meneghini, chiamati già domani a scendere in campo contro il Torino per gli Ottavi di finale di Coppa Italia.