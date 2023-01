Mike Maignan: finalmente una buona notizia, ma non riguarda il rientro

L'assenza di Mike Maignan è una vera e propria agonia per i tifosi rossoneri. L’estremo difensore 27enne ci tiene a tornare a giocare per dare un contributo alla squadra rossonera, che vuole confermarsi campione d’Italia. L'estremo difensore dei diavoli vuole essere pronto anche per i prossimi impegni della Francia , che sarà in campo a marzo contro Olanda e Irlanda per le qualificazioni al prossimo Europeo. A proposito di Francia, nelle scorse ore Hugo Lloris ha annunciato il ritiro dalla Nazionale. Una notizia che consente di fatti a Maignan di essere il titolare appena rientrerà dal suo infortunio. Prima dei problemi al polpaccio, era il vice del portiere del Tottenham.

Lloris in un’intervista concessa a L’Equipe ha spiegato così il suo ritiro dalla Nazionale: “Arriva il momento in cui bisogna saper passare la mano. Preferisco lasciare al top che aspettare un calo. È anche una scelta familiare, voglio passare più tempo con mia moglie e i miei figli. Ho sempre detto che la Francia non è mia e dobbiamo assicurarci che sia così“. Il portiere del Tottenham, prossimo avversario del Milan in Champions League, ha anche incoronato Maignan come suo successore: “Penso che la squadra sia pronta per andare avanti, c’è anche un portiere pronto“. Nelle parole di Lloris c’è il riferimento a Mike, sicuramente onorato dell’investitura del suo connazionale. In tutto questo, parlando di mercato, grande attenzione. Sky parla di un nome completamente nuovo: "Colpo a sorpresa per Maldini!" <<<