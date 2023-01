Milan, retroscena su due stelle del calcio. I rossoneri erano vicini a…

Retroscena su Ziyech ed Ansu Fati. L'ex direttore sportivo rossonero si è espresso su Rafael Leao: "sarà protagonista del mercato di gennaio"

L'ex direttore sportivo del Milan -Massimiliano Mirabelli- svela un retroscena a Tuttomercatoweb. Questa la rivelazione: "Quando ero al Milan, in quel periodo avevamo individuato Hakim Ziyech e Ansu Fati che era in scadenza e in quel momento non era nelle grazie del Barcellona. Se fosse rimasta quella proprietà lo avremmo preso”. Ai tifosi del Milan può solamente restare l'amaro in bocca dopo una simile dichiarazione. E nel frattempo Pioli per portare il marocchino in rossonero.

E qualche settimana fa si era espresso in merito alla situazione di Rafa Leao: " ...in un modo o nell'altro, sarà protagonista del mercato di gennaio. Questo perché il contratto non è stato ancora rinnovato, anche se l'intenzione era quella di farlo prima del Mondiale in Qatar. Quindi mancano solamente diciotto mesi alla scadenza di uno dei calciatori più costosi del calcio italiano, probabilmente di quello europeo. Perché il Milan sa già quanto chiedere a chiunque si avvicinerà in inverno: sono 120 milioni, prendere o lasciare. Poi sarebbero i 19,5 da versare allo Sporting, più quelli per Leao. Un'esagerazione."

E sulle pretendenti del giocatore: "Il Milan si attende due offerte dalla Premier League...la valutazione continua a essere altissima. E poi perché arrivare a giugno a un solo anno dalla scadenza ricorderebbe molto Donnarumma, Calhanoglu e Kessie, poi andati via a parametro zero. Meglio evitare ed eventualmente anticipare le nubi che potrebbero addensarsi a giugno." Infine sulle richieste di ingaggio: "La cronistoria delle richieste di Rafael Leao è abbastanza veloce da snocciolare: c'era un accordo di massima a febbraio scorso intorno ai 4 milioni di euro, ma non è stato mai firmato. Poi, con lo Scudetto - dove è stato protagonista - è arrivato a chiedere fino a 7 milioni. Adesso è ancora più difficile, perché un eventuale trasferimento del genere porterebbe un ingaggio da 9-10 milioni. L'ingaggio si è rapidamente impennato."