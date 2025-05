Milan, è Sarri il favorito per il post Sergio Conceicao

Maurizio Sarri ingrana la quinta marcia

Sono diverse le figure in corsa per il ruolo di primo allenatore della prima squadra. Tuttavia l'ex tecnico di Juve, Napoli, Lazio ed Empoli è in pole position e gode del benestare della società. In primis di Giorgio Furlani che ora però è concentrato più sul ds...Intanto Theo destinato all'addio: la notizia esclusiva...