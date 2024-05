Domani Milan-Salernitana: 25 anni fa fu protagonista Bierhoff

Domani sera i rossoneri sfideranno la Salernitana nell'ultima giornata di campionato. 25 anni fa il protagonista della sfida fu il tedesco

Lorenzo Focolari Redattore 24 maggio 2024 (modifica il 24 maggio 2024 | 10:40)

Domani sera i rossoneri sfideranno la Salernitana nell'ultima giornata di campionato. In attesa della sfida, il sito ufficiale del Milanha ricordato un match in cui fu protagonistaOliver Bierhoff. Il ricordo: "Milan-Salernitana si avvicina a vivere un nuovo capitolo. La partita di quest'anno chiuderà la Serie A 2023/24, mentre nella stagione 1998/99 era appena iniziato il girone di ritorno quando le due formazioni si incontrarono dando vita a un incontro spettacolare e ricco di capovolgimenti di fronte. Il match andato in scena domenica 31 gennaio 1999 a San Siro vide brillare più di tutte la stella di Oliver Bierhoff, protagonista indiscusso della gara. In attesa dell'ultimo appuntamento stagionale, riviviamo il precedente di un'annata speciale per i nostri colori. L'attaccante tedesco era già stato decisivo nella sfida di andata, quando un suo gol aveva sbloccato il match all'Arechi prima del raddoppio di Leonardo e il 2-1 definitivo di Breda.

Milan-Salernitana si gioca per la seconda giornata del girone di ritorno, con i rossoneri - quarti al giro di boa - all'inseguimento di Fiorentina, Lazio e Parma. Nel 3-4-3 di Mister Zaccheroni, Weah e Morfeosi sistemano ai lati dell'unica punta Bierhoff. Oliver è ispirato e ci mette solo tre minuti per lasciare il segno: cross di Guglielminpietro e colpo di testa preciso che non lascia scampo a Balli, l'1-0 è immediato e sembra indirizzare la gara su binari favorevoli. La Salernitana però reagisce. Al 7' Abbiati salva su Di Vaio ma non può nulla sul tentativo ravvicinato di Giampaolo, e al 14' gli ospiti trovano anche il gol del sorpasso con il sinistro dalla lunga distanza di Del Grosso che sorprende l'estremo difensore rossonero e si spegne sotto l'incrocio.

Il Milan non ci sta. Bierhoff dimostra di essere impattante anche in versione uomo-assist e al minuto 25 raccoglie un invito di Boban prima di servire a Weah il pallone del 2-2 sottomisura. Il tedesco è scatenato e prima dell'intervallo preoccupa altre due volte Balli, mentre al rientro dagli spogliatoi Weah si divora il nuovo vantaggio. Ci pensa ancora lui allora a far esultare San Siro. Al 60' Morfeo pennella un traversone telecomandato che Bierhoff converte in rete di testa: è 3-2.

Nel finale serve un super Abbiati - aiutato dai legni - per sigillare i tre punti, i rossoneri rischiano ma portano a casa un successo dall'elevato peso specifico. A fine anno sarà infatti un testa a testa fino all'ultimo punto contro la Lazio, avanti di sette a poche giornate dal termine, a decidere le sorti dello Scudetto. Oliver chiuderà la stagione da capocannoniere in A con 19 reti, mentre il Diavolo alzerà il trofeo per la 16ª volta nella propria storia". (acmilan.com)