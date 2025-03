Il punto sui rossoneri impegnati dopo il giovedì targato Nations League

Vai nel canale Telegram del Milanista > Sul sito del Milan è presente un comunicato dove si legge: “Tanti rossoneri impegnati con le rispettive nazionali tra la serata e la notte di giovedì. Protagonista assoluto Tijjani Reijnders , in gol nel Quarto di finale d'andata di Nations League tra Olanda e Spagna: sua la rete del 2-1 provvisorio per gli Oranje, pareggiata nel finale da Merino. Per Reijnders diventano 16 le reti stagionali tra Milan e nazionale olandese. Sugli scudi anche Mike Maignan , nonostante la sconfitta per 2-0 della Francia a Spalato contro la Croazia: un rigore parato in apertura a Kramarić con un bel riflesso di piede, poi le reti di Budimir e Perišić a fissare, a sorpresa, il successo dei croati. Panchina per Theo Hernández . Ko anche il Portogallo (1-0) contro la Danimarca: 76' di gioco per Rafa Leão , panchina per João Félix. Sempre in Nations League, 1-1 tra Serbia e Austria: 68' per Jović, out per squalifica Strahinja Pavlović , dopo l'espulsione rimediata a novembre contro la Danimarca”.

Ancora il comunicato del Milan

“Umori diametralmente opposti invece in Concacaf Nations League: gli Stati Uniti di Pulisic e Musah, entrambi titolari e in campo per tutta la durata del match, vengono eliminati al 94' della Semifinale contro Panama. Decisiva la rete di Waterman in pieno recupero, gli USA non potranno così difendere il trofeo conquistato nel 2024. In Finale ci sarà però il Messico di Santi Gimenez, titolare e in campo per 80' nella Semifinale vinta contro il Canada. Per "La Tricolor", doppietta di Raúl Jiménez per volare in Finale contro Panama. In chiusura, l'Under 20 azzurra di Torriani, Bartesaghi e Bakoune: successo esterno per 3-0 sulla Turchia, che vale il secondo posto in Elite League alle spalle dell'Inghilterra”.Nel frattempo il Milan ha pronti 180 milioni per una squadra da sogno...