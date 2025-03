Milan News – Mercato da 180 milioni: “Pronti questi 5 colpi da sogno!”

Il Milan è pronto a cambiare drasticamente volto nel corso del prossimo calciomercato estivo. Con tante cessioni già in programma, il club rossonero dovrà rifondare profondamente la propria rosa, facendo sbarcare a Milano diversi nuovi giocatori. Andando più nello specifico, il Milan vuole tornare ad essere più italiano . Si partirà dal nuovo allenatore, che non sarà più scelto tra profili esteri, fino ad arrivare ai nuovi colpi di mercato in entrata, molti dei quali saranno appunto proprio italiani .

Non a caso infatti, molti degli obiettivi più importanti di calciomercato del Milan hanno questa precisa caratteristica. In particolare, i rossoneri avrebbero ben 5 grandi sogni di mercato in vista della prossima estate da ben 180 milioni di euro complessivi. Senza perdere altro tempo quindi, andiamo a scoprirli e a scorrerli tutti uno per uno: ecco di chi si tratta <<<