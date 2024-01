Verso Milan-Roma, Guida dirigerà il match: i precedenti con l’arbitro

Domani alle 20:45 a San Siro il Milan affronterà la Roma nella partita valida per la 20esima giornata di Serie A: i precedenti con l'arbitro

Dopo l'eliminazione in Coppa Italia, il Milanè pronto a tornare in campo. Domani, alle 20:45, i rossoneri sfideranno la Romaa San Siro, nel match valido per la 20esima giornata di Serie A. A dirigere la partita sarà Marco Guida.

L'arbitro della sezione di Torre Annunziata ha diretto complessivamente le due squadre per 63 volte: in 35 occasioni il Milan e in 28 la Roma. Di conseguenza, i rossoneri e i giallorossi sono la prima e la terza squadra più arbitrate dal fischietto campano.

Nel dettaglio, con Guida il Milan ha raccolto 17 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte. L'ultimo incrocio fra i rossoneri e l'arbitro di domani è piuttosto lontano nel tempo: si tratta di una vittoria per 2-1 contro la Lazio allo stadio Olimpico, che risale all'aprile 2022.

