Verso Milan-Roma, i giallorossi hanno chiuso il mercato con tre innesti

Domani alle 21 a San Siro il Milan affronterà la Roma, nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia: ecco gli innesti per Ranieri

In difesa è arrivato Victor Nelsson dal Galatasaray. Il centrale danese, arrivato in prestito con diritto di riscatto, va a prendere in rosa il posto di Mario Hermoso, che nei giorni scorsi si è trasferito in prestito al Bayer Leverkusen.