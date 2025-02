Bergomi: “Il Milan ha vanificato le ultime due sessioni estive…”

Ieri si è chiuso il calciomercato invernale e il Milanè stato grande protagonista. Il club rossonero si è mosso molto in entrata e in uscita e ha cambiato il volto della squadra, soprattutto in attacco, con i colpi Gimenez e Joao Felix. Dagli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi ha commentato le mosse di mercato del Diavolo.