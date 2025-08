Milan, per il ritorno di Galliani bisogna aspettare settembre: il motivo

Adriano Galliani può tornare al Milan, ma non potrà farlo prima della fine di settembre. Ecco svelato il motivo

Da qualche giorno si sta parlando con insistenza del possibile ritorno di Adriano Galliani al Milan. Non si tratta di una semplice voce di mercato, ma di una concreta possibilità.

Incredibile ritorno

Si pensava a un avvicendamento con Paolo Scaroni come presidente del club, ma non sarà questo il suo ruolo. RedBird infatti non ha nessuna intenzione di mandare via l’attuale numero uno milanista.

Ruolo pensato per lui

Per Galliani si è pensato a ruoli come ministro degli esteri oppure head of football. Tuttavia prima di passare al Milan deve cedere il Monza.

Bisogna aspettare

L’ad brianzolo è attualmente impegnato con la cessione del club biancorosso al fondo americano Beckett Layne Ventures dell’ex dirigente della Roma, Mauro Baldissoni. Il passaggio effettivo è previsto per settembre. Fino a quel momento perciò non si può definire l’eventuale ritorno di Galliani al Diavolo.