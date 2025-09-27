Milan-Napoli, la probabile formazione di Allegri

Milan-Napoli, le scelte di Allegri: verso conferma dell’11 di Udine. Dubbi Fofana-Loftus Cheek e Gimenez-Nkunku, Leao torna in panchina.

Siamo alla vigilia del big match Milan-Napoli, Allegri contro Conte, una squadra in cerca di riscatto dopo una brutta stagione contro i campioni in carica. Milan-Napoli sarà anche la sfida dei due campioni da poco sbarcati in Serie A, Modric contro De Bruyne, chi la spunterà? Appuntamento domani sera a San Siro alle 20.45. Nel frattempo vediamo quali potrebbero essere le scelte di formazione di mister Massimiliano Allegri in casa Milan.

Verso la conferma dell’11 di Udine

Si va verso la conferma dell’11 che ha battuto l’Udinese nella scorsa giornata di Serie A. Dopo un po’ di turnover in Coppa Italia col Lecce, Allegri dovrebbe affidarsi nuovamente a quella che al momento è la formazione tipo, in attesa del miglior Leao che ha ripreso ad allenarsi in gruppo solo da giovedì ed andrà in panchina domani sera. Due ballottaggi restano ancora da sciogliere: a centrocampo duello tra Fofana e Loftus-Cheek (favorito il primo), mentre in attacco Santi Gimenez dovrebbe avere la meglio su Nkunku.

Vediamo nel dettaglio la probabile formazione e i giocatori a disposizione, rosa al completo ad eccezione di Jashari, ancora infortunato e unico indisponibile.

Milan (3-5-2)

Maignan

Tomori – Gabbia – Pavlovic

Saelemaekers – Fofana – Modric – Rabiot – Estupinan

Pulisic – Gimenez

Allenatore: Allegri

A disposizione: Terracciano, Torriani; De Winter, Odogu, Athekame, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Ricci ; Leao, Nkunku, Balentien.