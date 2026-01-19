Milan, risentimento per Saelemaekers: Roma a rischio

Evidenziato un risentimento all’adduttore per Saelemaekers, Allegri monitorerà giorno per giorno le sue condizioni in vista della Roma.

Come anticipato in mattinata, le condizioni di Alexis Saelemaekers preoccupavano un po’ l’ambiente Milan, vista l’uscita anzitempo dal campo di ieri. Il giocatore si è sottoposto ai controlli del caso, che hanno evidenziato un risentimento muscolare all’adduttore sinistro.

Saelemaekers in dubbio per il match dell’Olimpico

Non è ancora chiara l’entità precisa del problema, quindi la sua presenza domenica contro la Roma non è da escludere totalmente, ma possiamo considerarla ad alto rischio. Il tempo per recuperare ci sarebbe, ma non ha senso tirare troppo la corda. Il giocatore verrà comunque monitorato giorno per giorno e, in base al tipo di allenamento o eventuali trattamenti, nei prossimi giorni ne sapremo di più anche sul suo eventuale impiego in partita.

Nel frattempo Allegri ha concesso due giorni di riposo alla squadra, oggi e domani. La ripresa degli allenamenti in vista della Roma è prevista per mercoledì.