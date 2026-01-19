Milan, come sta Saelemaekers? Si attendono gli esami

Saelemaekers esce per un problema muscolare nel finale contro il Lecce: attesi gli esami per capire i tempi di recupero in vista della Roma.

Uno di quelli che ha contribuito maggiormente alla vittoria di ieri sera, con un assist al bacio per Fullkrug, Alexis Saelemaekers, ha fatto preoccupare un po’ tutto l’ambiente rossonero quando, ad un certo punto, ha chiesto il cambio per un problema muscolare accusato intorno all’80’. Il giocatore è stato prontamente sostituito, anche se al momento c’è incertezza sulle sue condizioni.

Ecco che cosa ha detto nel post-gara:

“Ho sentito una cosa all’adduttore, non ho preso rischi perché era la fine della partita e non volevo mettere la squadra in difficoltà. Preferisco che entri uno che è al 100% e faccia la differenza”.

Il cambio forzato preoccupa il Milan

Tra oggi e domani verrà fatta chiarezza sulle sue condizioni attraverso gli esami strumentali. Un po’ di preoccupazione c’è, anche perché nel post-gara, durante l’esultanza della squadra con i tifosi, lo abbiamo visto zoppicare vistosamente, tanto che da un certo punto è stato addirittura preso in braccio da Maignan.

Sono attese novità nelle prossime ore, sperando che si tratti di qualcosa di poco conto e riassorbibile entro pochi giorni, anche perché domenica c’è la gara contro la Roma.