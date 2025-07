Milan, nelle prossime settimane incontro per prolungamento di Maignan

Nelle prossime settimane il Milan si incontrerà con l’agente di Maignan per trovare un accordo per il prolungamento

Da possibile partente a capitano confermato: il futuro di Mike Maignan sembra essere ancora al Milan.

Il club meneghino è riuscito a convincere il francese a restare e proprio nelle prossime settimane dovrebbero aprirsi i dialoghi per il rinnovo del contratto.

Attualmente Maignan ha il contratto in scadenza nel giugno 2026. L’estremo difensore è stato vicino al Chelsea prima dell’inizio del Mondiale per Club, ma ora ha deciso di restare in rossonero.

Il club meneghino è pronto ad offrirgli un prolungamento fino al 2028 con l’aumento dell’ingaggio. D’altronde lo stesso Allegri ha dichiarato in conferenza stampa: “Stamattina l’ho visto, sono molto contento che ha fatto questa scelta di rimanere. È il capitano della squadra, un giocatore internazionale, uno dei migliori al mondo. Brava la società che l’ha convinto a rimanere. Leao sono sicuro che farà una grande stagione“.