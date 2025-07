Milan, la probabile formazione per l’amichevole contro l’Arsenal

Mercoledì alle 13:30 il Milan sarà impegnato nell’amichevole estiva contro l’Arsenal a Singapore. Ecco le probabili formazioni

Mercoledì il Milan sarà impegnato a Singapore per la prima amichevole estiva contro l’Arsenal, alle 13:30 ore italiane. Per mister Allegri si tratterà di una buona occasione per vedere in campo i nuovi meccanismi impartiti in queste prime settimane in rossonero.

Il tecnico livornese ha scelto di utilizzare il 4-3-3, con molti dubbi riguardanti soprattutto la difesa. La partita verrà trasmessa da DAZN. Vediamo di seguito le probabili formazioni:

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Havertz, Trossard. All. Arteta.

MILAN (4-3-3): Maignan; Saelemaekers, Tomori, Gabbia, Jimenez; Fofana, Ricci, Loftus-Cheek; Pulisic, Okafor, Leao. All. Allegri.