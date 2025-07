Milan, Tare in pressing su Estupiñán: c’è questo patto da sfruttare!

Igli Tare sta cercando di portare Pervis Estupiñán al Milan. C’è un accordo che i rossoneri devono assolutamente sfruttare

La trattativa tra il Milan e il Brighton per Pervis Estupiñán sta entrando nel vivo. Il club rossonero è deciso a rafforzare la fascia sinistra della difesa e ha individuato in lui il profilo ideale.

Nuova offerta

La prima offerta del Diavolo da 12 milioni è stata rifiutata e così il club meneghino ne ha offerta una seconda da 15-16 milioni.

C’è fiducia

Questa nuova proposta sottolinea la volontà del Milan di portare a casa il terzino ecuadoriano. A favorire la trattativa è l’accordo stipulato dal giocatore e il club inglese di cederlo nel corso del mercato estivo.

Incontro in settimana

Inoltre il Milan potrà contare sull’aiuto dell’influente Jorge Mendes, uno di manager più potenti in circolazione. Mendes è atteso questa settimana in Inghilterra per incontrare il Brighton e tentare una mediazione con il Diavolo.

Bonus

La trattativa per Estupiñán potrebbe così chiudersi a metà strada, inserendo dei bonus individuali o di squadra. Questo permetterebbe al Milan di contenere la spesa iniziale, ma di garantire comunque al club inglese la possibilità di raggiungere la cifra desiderata.