Milan Primavera- PSG: alle 14:00 la sfida allo Stade Geroges-Lefevre

Giornata di eventi non solo per il Milandi Stefano Pioli, che questa sera affronterà al Parco dei Principiil Paris Saint Germain delle stelle europee come Mbappè e Goncalo Ramos - ma anche per i ragazzi della Primavera rossonera che se la vedranno alle 14:00 contro i parigini.

Ad oggi la classifica della fase a gironi di Youth League recita questo: Milan 6 punti, Borussia Dortmund 3, PSG 3 e Newcastele 0. La partita in scena allo stadio Stade Georges-Lefevre sarà trasmessa in diretta su App e Sito ufficiale del Milan e su Milan TV. Anche in campionato la Primavera di Abate procede a passo svolto: 17 punti raccolti nelle prime 7 partite di campionato.

