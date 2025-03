Milan, Primavera femminile in finale nella Viareggio Women’s Cup

Vai nel canale Telegram del Milanista > Sul sito del Milan è presente un comunicato dove si legge: “È sbocciata la primavera, proprio ieri, intesa come stagione. E risplende la Primavera Femminile, la nostra, intesa come squadra. Da campionesse in carica, dopo aver vinto l'edizione 2024 e anche la 2023, le rossonere sono ancora protagoniste nella Viareggio Women's Cup. Una competizione prestigiosa, speciale, di proprietà del calcio italiano e dedicata ai giovani. Il breve ma intenso periodo del torneo, di scena nel territorio toscano, è iniziato martedì con il grande esordio e nello specifico l'11-0 al Livorno (da segnalare le doppiette di Taddei, Rossi e De Marco ), proseguendo mercoledì con la seconda giornata e il netto 7-2 alle americane del Westchester United (tripletta di Minnei). Sei punti, diciotto gol segnati e vetta a punteggio a pieno nel girone 1. Percorso netto e impeccabile. In una parola: Finale”.

Ancora il comunicato

"Adesso rimane l'atto conclusivo, il più bello e difficile, che si giocherà venerdì 21 marzo alle 15.00 allo stadio Buon Riposo di Seravezza (Lucca); diretta su Rai Sport e Bianchi di Prato a dirigere la gara. L'avversaria sarà la Juventus, prima nel girone 2 dopo il 3-3 con la Rappresentativa LND e l'8-0 alla SPAL. Le bianconere sono saldamente in cima alla classifica di campionato e hanno già superato le rossonere - 3-2 all'andata e 2-0 al ritorno - ma il gruppo di Mister Zago è pronto a dare il massimo per riscrivere la storia. La Primavera Femminile del Milan a livello nazionale sta occupando il sesto posto, in leggero ritardo rispetto alla tabella di marcia però, mancando un mese al termine, è comunque in tempo e in corsa per recuperare terreno. Intanto l'appuntamento con la Viareggio Women's Cup, le rossonere sanno come si fa - dall'allenatore a diverse giocatrici erano presenti alla festa dello scorso anno - e vogliono provare a rialzare il trofeo".