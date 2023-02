Milan, la Primavera di Abate cambia modulo come Pioli

L'inizio di questo 2023 per il Milan è stato del tutto da dimenticare. Troppe le sconfitte, anche schiaccianti subite dai rossoneri. Il prezzo da pagare è stato alto: il Napoli è volato in vetta solitario, e ad oggi è quasi imprendibile. Stefano Pioli ha inoltre capito che il 4-2-3-1 che tanto aveva raccolto negli scorsi anni, non è più decisivo in questo periodo.