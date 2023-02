Milan, Spurs reduci da una brutta sconfitta in Premier

Sta tornando la Champions League. E oltre al Milan , ci saranno anche altre due italiane: Inter (che affronterà il Porto il 22/2) e Napoli (contro l'Eintraihct Francoforte il 21/2). Domani sera i rossoneri ospiteranno il Tottenham di Antonio Conte, reduce da un secco 4-1 in Premier contro il Leicester. L'ultima volta che il Diavolo arrivò agli Ottavi di finale risale a 9 anni fa (stagione 2013/14). Allora il Milan venne eliminato dai colchoneros. Da quel momento qualche partecipazione in Europa League (dove non si superarono gli Ottavi), un anno di squalifica (legata al discorso del Fair Play Finanziario) e poi l'anno scorso con l'eliminazione alla fase a gironi di Champions League.

Il Milan arriva alla sfida di domani reduce da un'importante vittoria che ha risollevato il morale: la vittoria contro il Toro in campionato ha riportato il sereno in casa rossonera. Gli uomini di Pioli mancavano dalla vittoria dalla sfida all'Arechi contro la Salernitana di Davide Nicola. Il colpo di testa di Olivier Giroud al minuto 62 ha ridato speranze alla formazione rossonera che ora si riposiziona tra le big in classifica. Gli Spurs -dal canto loro- si trovano 5° in Premier League a quota 39 punti su 23 giornate: 12 le vittorie, solo 3 i pareggi e il resto sconfitte per gli uomini di Conte che quest'anno faticano soprattutto in fase difensiva. Il Tottenham dovrà fare a meno di Lloris e Bentancur.