Milan, il portiere rossonero si appresta al rinnovo: di chi si tratta?

Il suo futuro sembrava ormai scritto, invece come spesso capita nel mondo del calcio, tutto ha preso una piega ben differente

Il suo futuro sembrava ormai scritto, invece come spesso capita nel mondo del calcio, tutto ha preso una piega ben differente. Il calciatore in questione è Antonio Mirante, il quale era in scadenza contrattuale con i rossoneri - ma alla fine resterà a giocare a Milano.