UFFICIALE – Il Milan esonera Maldini: il comunicato del club

Ora è ufficiale. Paolo Maldini non è più il direttore tecnico del Milan . Pochi minuti fa è arrivata l’ufficialità direttamente dal sito del club rossonero. Questo il comunicato:

Lo ringraziamo per il suo contributo in questi anni, con il ritorno del Milan in Champions League e con la vittoria dello Scudetto nella stagione 2021/22.