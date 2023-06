Milan, Pioli scende in campo per Thuram: questa l’offerta rossonera

Il Milan sta tentando tutti i modi per portare Thuram in Italia. L’ultima mossa del club: Pioli ha chiamato direttamente l’attaccante

Redazione Il Milanista

Il Milan sta lavorando attivamente sul mercato perché deve necessariamente trovare dei rinforzi in attacco. La squadra di Pioli ha bisogno di un’alternativa a Giroud, unica punta rimasta a disposizione del mister. Durante questa stagione infatti Rebic e Origi hanno faticato molto senza riuscire a trovare la loro dimensione all’interno del progetto rossonero. Per tale motivo la società ha deciso di venderli in estate e costruire un nuovo reparto offensivo. Da settimane ormai si parla di Marcus Thuram, attaccante francese classe 1997, considerato il profilo ideale per il gioco del Milan.

L’attaccante ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con il Borussia Monchengladbach e andrà via a parametro zero. Secondo le ultime indiscrezioni emerse, il Milan sarebbe disposto a proporre un ingaggio da top playera Thuram. Addirittura i rossoneri vorrebbero offrirgli un contratto da 5/5,5 milioni di euro a stagione. Tuttavia questa cifra sarebbe comunque inferiore a quella presentata dall’altra agguerrita rivale, il PSG.

Il club francese ha infatti proposto un contratto da quasi 7 milioni a stagione, che sta facendo vacillare l’attaccante. Thuram ha chiesto un po’ di giorni per riflettere sul futuro e capire quale sia la scelta migliore da fare. Tuttavia il Milan le sta provando tutte per convincere il giovane centravanti a venire in Italia. Lo stesso Pioli ha chiamato Thuram per mostrargli il progetto rossonero e la centralità che avrebbe nel Milan. Thuram sogna infatti un club di prestigio e il Milan rappresenterebbe proprio l’occasione perfetta. Nel frattempo Furlani e Moncada si sono detti disposti ad aspettare fino alla fine di giugno per il francese.