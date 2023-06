F. Inzaghi: “Ho smesso per colpa di Allegri. Pensavo di avere la SLA…”

Questa mattina 70 tifosi rossoneri avranno la possibilità di incontrare Filippo Inzaghi a Casa Milan per un Meet&Greet in occasione dell’uscita del suo nuovo libro “Al Momento Giusto”. L’ex attaccante e attuale tecnico della Reggina lo ha scritto in collaborazione con il giornalista della Gazzetta dello Sport Olivero. I fortunati avranno la possibilità di farsi autografare il libro e di fare una foto con una delle leggende viventi del Milan. Oggi pomeriggio invece verrà presentato in Piazza Duomo a Milano. Vediamo di seguito alcuni estratti:

Sull’addio al calcio: “Fu Allegri a chiudere la mia carriera da giocatore. Nel 2012 io e il Milan avevamo trovato l’accordo per prolungare il contratto per un’altra stagione. Sarei stato certamente un importante collante per la squadra, dato che campioni come Nesta, Maldini, Pirlo, Seedorf e Gattuso erano andati via. Non avrei avuto nessuna pretesa a livello economico, e Galliani era contento dell’accordo. Allegri invece bocciò la cosa, non mi volle più nello spogliatoio e chiese alla dirigenza di non rinnovarmi. Per me quella fu una mazzata dura da mandare giù”.