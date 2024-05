Milan, per la panchina resta favorito Fonseca: attenzione però al nuovo nome

Il Milan è alla ricerca di un allenatore per la nuova stagione. Il grande favorito resta Fonseca, ma attenzione al nuovo nome

Giulia Benedetti Redattore 18 maggio - 11:48

Mancano soltanto tre partite al termine della stagione e poi il Milansaluterà ufficialmente Stefano Pioli. La società meneghina è convinta nel proseguire senza il tecnico di Parma e ha già iniziato a cercare un valido sostituto. Per il momento il grande favorito per la panchina rossonera resta Paulo Fonseca, con cui ieri sono avvenuti nuovi contatti. Tuttavia non sono da escludere sorprese, soprattutto perché in via Aldo Rossi non è stata presa nessuna decisione definitiva.

In questi giorni il Milan sta valutando diversi profili stranieri, tra cui anche Lionel Scaloni. Il ct campione del mondo con l’Argentina ha le caratteristiche giuste per prendere il posto di Pioli. Le due parti hanno avviato dei contatti, senza però realizzare nessun faccia a faccia. Scaloni fino al 14 luglio sarà impegnato in Copa America, ma sarebbe disposto a lasciare la sua nazionale per il Diavolo.

Tuttavia restano vive anche altre piste: sono molto apprezzati Marcelo Gallardo e Graham Potter. Roberto De Zerbi è stato contattato, ma non si è giunti a un’offerta. Invece Conte e Allegri non sono considerati in linea con il progetto rossonero.

