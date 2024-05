Juric: “Col Milan sempre belle partite, mi aspetto gara intensa”

Ivan Juric ha preso la parola ieri pomeriggio in conferenza stampa per presentare la partita di oggi tra Milan e Torino

Il tecnico granata Ivan Juric è intervenuto ieri in conferenza stampa per presentare la sfida di oggi contro il Milan . Sulla gara: “Con il Milan sono state sempre belle partite…soltanto nell’ultima abbiamo fatto una brutta prestazione. Mi aspetto una gara intensa, loro hanno dei campioni e dovremo stare attenti”.

Se è soddisfatto delle partite in casa: “Molto, abbiamo fatto tante belle gare, penso ai 3-0 con Napoli e Atalanta ad esempio. E altre volte abbiamo giocato un grande calcio magari senza ottenere risultati. Abbiamo avuto picchi molto alti”.

Su Buongiorno e Zapata: “Zapata e Buongiorno sembrano bene, porto Djidji in panchina che ha iniziato ad allenarsi con noi. Ci vogliono essere a tutti i costi, hanno un grande attaccamento. Zapata ieri e oggi allenamento, Buongiorno solo oggi: domattina proveremo tutte le soluzioni. Per come stanno ad oggi, giocano entrambi”.