Milan, l’elenco dei convocati della Svizzera: presente Noah Okafor

La Svizzera ha diramato la lista dei convocati per i prossimi due match validi per le qualificazioni agli Europei 2024 contro Kosovo

La Svizzera ha diramato la lista dei convocati per i prossimi due match validi per le qualificazioni agli Europei 2024 contro Kosovo (9 settembre) e Andorra (12 settembre). Presente nell'elenco anche il nuovo acquisto dei rossonero Noah Okafor . Queste le scelte del CT Murat Yakin .

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan e non perderti nessun aggiornamento sulla tua squadra del cuore, rimani collegato con IlMilanista.it e scopri tutte le news di giornata sulle prossime sfide dei rossoneri in campionato e in europa.