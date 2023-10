Milan, da oggi in vendita i biglietti per la sfida contro l’Udinese

Il Milan ha annunciato che da oggi è possibile acquistare i biglietti per la gara contro l’Udinese, in programma il 4 novembre

Il Milanha annunciato di aver messo in vendita da oggi i biglietti per la sfida contro l’Udinese, in programma a San Siro sabato 4 novembre alle 20:45. La sfida valevole per l’undicesimo turno di Serie A sarà anche il confronto numero 104 tra le due squadre. Il bilancio è favorevole ai rossoneri, che hanno vinto 44 partite, ne hanno pareggiate 37 e ne hanno perse 22.