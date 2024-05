Milan, novità importanti sul futuro di Camarda: le ultime

In casa Milan si valuta con attenzione il futuro di Francesco Camarda. Ecco tutte le ultime informazioni emerse sul giovane

Giulia Benedetti Redattore 17 maggio 2024 (modifica il 17 maggio 2024 | 17:42)

Il campionato non è ancora giunto al termine, eppure in casa Milansi comincia a pensare già alla prossima stagione. La società rossonera sa di dover migliorare la propria rosa e perciò in estate verranno compiuti dei colpi sia in entrata che in uscita.

Proprio in queste ore si sta capendo cosa fare con Francesco Camarda. Secondo le ultime indiscrezioni emerse nelle ultime settimane, il giovane aveva il 25/30 % di possibilità di rimanere in rossonero. Il giocatore era stato contattato direttamente dal Borussia Dortmund per cercare di strapparlo al Milan.

Tuttavia l’incontro avvenuto l’altro ieri con i meneghini è servito proprio per gettare le basi per un accordo. Ora le parti sembrano molto vicine e ci sono positivi margini di manovra. Nell’ambiente rossonero c’è fiducia crescente, anche se per il momento nulla è stato ancora definito.

