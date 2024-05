Milan, le prestazioni dei giocatori in prestito: vediamo chi ha sorpreso

Il Milan ha diversi calciatori sparsi in tutto il mondo in prestito. Il punto settimanale sulle loro prestazioni e la situazione...

Saelemaekers (Bologna): il suo Bologna giocherà questa sera il posticipo della penultima giornata di campionato in casa contro la Juventus.

Pellegrino (Salernitana): la Salernitana, già retrocessa da qualche settimana, sarà impegnata questa sera in casa contro il Verona.

Chaka Traoré (Palermo): il Palermo ha superato il primo turno dei playoff battendo in casa la Sampdoria. Chaka è rimasto in panchina nell’arco di tutti i 90 minuti.

Krunic (Fenerbahce): si è accomodato in panchina contro il Galatasary.

Colombo (Monza): Anche lui non ha preso parte al match contro il Frosinone.

Origi (Nottingham Forest): non ha preso parte alla sfida che il suo Nottingham Forest ha vinto in casa del Burnley per 2-1.