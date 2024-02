Aspettando Milan-Napoli: nel 1993 fu protagonista Albertini

Domani il Milan affronterà il Napoli a San Siro. Intanto il club rossonero ha ricordato il match del novembre 1993, deciso dal centrocampista

Domani i rossoneri affronteranno il Napoli a San Siro. In attesa del match, il sito ufficiale del Milan ha ricordato un confronto del passato con la sua time machine. Il ricordo: "Storia, tradizione e protagonisti di assoluto livello. Quando Milan e Napoli scendono in campo, in palio c'è sempre molto più di tre punti. Oggi rossoneri e azzurri si affrontano nella 24ª giornata di Serie A, mentre nella stagione 1993/94 un Milan rinnovato ma sempre guidato da Mister Capello andava a caccia del terzo titolo nazionale consecutivo, e il successo sui partenopei ha rappresentato un tassello importante in quella direzione. In attesa del prossimo capitolo, riavvolgiamo il nastro per rivivere lo storico Milan-Napoli del 21 novembre 1993, deciso da una magia di Demetrio Albertini.

Ad agosto i rossoneri avevano già messo in bacheca un titolo: la Supercoppa Italiana. La partenza è convincente anche in Serie A, ma a ottobre tre pari consecutivi e un ko frenano il Diavolo. Albertini, pedina irrinunciabile nello scacchiere di Capello, aveva già trovato il gol in due occasioni, proprio nelle ultime due gare del mese di ottobre. Demetrio aveva prima risposto a Baggio nel pareggio interno contro la Juventus (1-1), e a distanza di sette giorni aveva poi aperto le marcature nella sconfitta per 3-2 in casa della Sampdoria. Stavolta, però, la magia del centrocampista varrà il bottino pieno e avrà un peso specifico enorme. I rossoneri avevano infatti battuto l'Inter nel Derby prima della sosta per le nazionali, 1-2 firmato Panucci-Papin, e al rientro in campo si preparavano a ospitare il Napoli per dare slancio alla propria corsa.

A San Siro, il Milan parte forte ma gli azzurri reggono l'urto. Savićević e Albertini - su punizione - spaventano Di Fusco nella prima frazione, mentre gli ospiti si affidano alle ripartenze e alla vivacità di Di Canio per rendersi pericolosi. Al 45' la doccia fredda: un rimpallo favorisce Pecchia che, tutto solo, supera Rossi da posizione centrale, il Napoli passa in vantaggio a pochi istanti dall'intervallo. I rossoneri reagiscono e al minuto 61 trovano il meritato 1-1 con un tocco morbidissimo di Panucci che, dal limite, piazza il sinistro sotto la traversa.

Non finisce qui, perché il Milan si getta in avanti e al 90' effettua il sorpasso nel punteggio. Albertini disegna con il destro una parabola perfetta su punizione, insaccando all'incrocio dei pali il 2-1 e consegnando i tre punti al Milan. Per i rossoneri è un successo pesante, che sarà seguito da sedici risultati utili consecutivi, culminati con la vittoria del terzo Scudetto consecutivo". (acmilan.com)

