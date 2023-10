Milan e Napoli multati dal Giudice Sportivo: le motivazioni

Dopo il confronto di domenica sera al Maradona, Milan e Napoli sono stati multati dal Giudice Sportivo: ecco le motivazioni del provvedimento

Il Milandomani riprenderà gli allenamenti in vista della sfida di sabato contro l'Udinese. Nel frattempo oggi sono uscite le decisioni del Giudice Sportivo, relative alla decima giornata di Serie A. Il club rossonero ha ricevuto una multa di 15 mila euro dopo il confronto del Maradona.

Nel provvedimento il Giudice Sportivo ha motivato così la sanzione: "Per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, causando un’interruzione della gara da parte dell’Arbitro per più di un minuto; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; per avere, infine, al 31° del primo tempo, intonato un coro becero nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria".

Il club azzurro, invece, è stato multato di 12 mila euro. La motivazione: "Per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato cinque fumogeni e alcune bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, causando con i fumogeni un’interruzione della gara da parte dell’Arbitro per più di un minuto; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato un fumogeno e due bottigliette in plastica, nel recinto di giuoco".

