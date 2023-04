Milan, stasera la sfida col Napoli: le curiosità sul match

Questa sera alle 21 a San Siro andrà in scena la partita di andata dei quarti di finale di Champions League con gli azzurri: le curiosità

Redazione Il Milanista

Oggi è il grande giorno della gara di andata dei quarti di Champions contro il Napoli. Ecco le curiosità dal sito ufficiale del Milan: "I rossoneri tornano a San Siro per l'andata del doppio confronto tutto italiano di Champions League, valevole per i Quarti di finale. Ad opporsi alla formazione di Mister Pioli sarà il Napoli di Luciano Spalletti, incrociato già in due occasioni in campionato, per un incontro pronto a vivere il suo terzo atto stagionale - stavolta in ambito europeo. Queste le principali statistiche e curiosità che anticipano il match, in programma mercoledì 12 aprile alle ore 21.00.

SCONTRO TRICOLORE

Il match in programma a San Siro rappresenterà il primo incontro tra Milan e Napoli in una competizione europea. Fin qui, i rossoneri hanno ottenuto quattro successi nei derby italiani affrontati in Europa, completano il bilancio quattro gare terminate in parità e una sola sconfitta. Il Napoli, invece, ha registrato una vittoria e una sconfitta contro altre formazioni italiane in competizioni europee - nel doppio confronto contro la Juventus risalente alla Coppa UEFA 1988/89. In generale, Milan-Napoli sarà il derby italiano numero 18 nel palcoscenico europeo.

PRECEDENTI EUROPEI

Il Milan ha raggiunto i Quarti di finale di Champions League per la prima volta dal 2011/12, quando fu eliminato dal Barcellona di Guardiola. L'ultima occasione in cui ha superato questo turno risale al 2006/07, quando ha vinto la competizione per l'ultima volta superando il Bayern Monaco ai Quarti - 2-2 all'andata a San Siro e 2-0 in casa bavarese. Il Napoli ha raggiunto invece i Quarti di finale di Coppa dei Campioni/Champions League per la prima volta nella sua storia.

ARIA DI COPPA

I rossoneri sono imbattuti negli ultimi cinque incontri nelle coppe contro gli azzurri (3V, 2N) - l'ultimo precedente risale al 2-0 in Coppa Italia del 2019. Diverso il discorso invece in campionato, con il Napoli che ha vinto tutte le ultime tre trasferte in casa del Milan, ottenendo la miglior striscia personale di sempre contro i rossoneri.

DALLA DIFESA ALL'ATTACCO

Il Milan ha mantenuto la porta inviolata in ognuna delle ultime quattro partite di Champions League. L'ultima volta in cui i rossoneri hanno registrato cinque o più gare senza subire reti in competizioni europee risale al 2004-05, quando raggiunsero la Finale. Sul fronte offensivo, Olivier Giroud ha segnato quattro gol in questa Champions League con il Milan - l'ultimo giocatore a realizzarne almeno cinque in una singola edizione della competizione per il Club è stato Zlatan Ibrahimović nel 2011/12 (5). A quota 4 reti anche i migliori marcatori di questa edizione in casa azzurra: Victor Osimhen, Piotr Zieliński, Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori.

PANCHINE ITALIANE

Anche Stefano Pioli e Luciano Spalletti si affronteranno per la prima volta in carriera da allenatori in ambito europeo. In totale, dopo l'eliminazione del Tottenham di Antonio Conte da parte del Milan, i tecnici italiani ancora in corsa nella competizione sono quattro (il 50%): Pioli, Ancelotti, Inzaghi e Spalletti".