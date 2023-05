Milan-Milinkovic-Savic: spunta l’indizio social, di cosa si tratta?

Il Milan di Stefano Pioli inizia a studiare i primi colpi di mercato in ottica futura. Dopo la vittoria di ieri all'Allianz Stadium...

Il Milan di Stefano Pioli inizia a studiare i primi colpi di mercato in ottica futura. Dopo la vittoria di ieri all'Allianz Stadium, che è valsa la qualificazione matematica alla prossima Champions, il Milan monitora i primi nomi in entrata. Con Kamada sempre più vicino: ora i rossoneri vorranno intavolare una nuova trattativa con un talento che milita nel nostro campionato.