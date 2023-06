Milan sempre su Milinkovic-Savic: Lotito fissa il prezzo

Il serbo fa gola a molti big club tra cui il Milan. Il centrocampista della Lazio ha il contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe già partire quest’estate. Il presidente Lotito è stato chiaro: per lasciar partire Milinkovic serviranno almeno 40 milioni cash. Il presidente biancoceleste non è intenzionato infatti a prendere in considerazioni offerte inferiori. Se non dovessero arrivare offerte di questo tipo, allora il giocatore rimarrà nella Capitale un altro anno e andrà in scadenza. Intanto però, attenzione. Moncada alla riscossa: una formazione da sogno per la prossima stagione! <<<