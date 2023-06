Vigorelli: “Milan-Zaniolo perfetti? Sì, ma non voglio entrare nell’argomento”

Si è ambientato subito in Turchia. Certo, è un peccato non vederlo nel nostro campionato. Anche lui sta ultimando le vacanze e poi ha il preliminare di Champions con il Gala. Anche in questo caso il mercato è lungo, vediamo cosa accadrà” ha dichiarato Vigorelli .

L’agente ha infine smentito di un incontro col Galatasaray per la cessione di Zaniolo, facendo poi una riflessione fondamentale sulla possibilità di trasferimento al Milan. “Ora stiamo bene dove stiamo, se poi arriveranno offerte le valuteremo. E’ stato detto di un incontro col Galatasaray, ma non è vero. Milan squadra perfetta per lui tatticamente? Sì, ma non voglio entrare in questa argomento”.