Milan, conto alla rovescia per il ritorno dei big: il quadro generale

Redazione Il Milanista

IlMilan di Stefano Pioliha finalmente invertito la rotta, ed ora vorrà continuare a rigare dritto, per dare continuità ai risultati finora ottenuti. Un successo davvero prestigioso quello contro gli Spurs che ha dato grande morale per il cammino anche in campionato.

Le attenzioni di mister Pioli però ora sono rivolte verso la sfida contro il Monza, avversario di domani. Oggi capiremo se Pioli potrà contare su Tomori e Bennacer, che sembravano poter rientrare già contro il Tottenham ma che alla fine non si sono nemmeno accomodati in panchina. Il loro ritorno in campo è chiaramente molto vicino, da capire, dunque, se avverrà nella giornata di domani.

Per molti elementi è già partito il conto alla rovescia per i loro primi minuti dopo mesi out per infortunio. Stiamo chiaramente parlando di Zlatan Ibrahimović e Alessandro Florenzi che si sono allenati in gruppo negli ultimi giorni e dovrebbero essere convocati per il Monza

Maignan: — Il calciatore rossonero è ormai fuori da settembre per i problemi al polpaccio, ha avuto il via libera per aumentare i carichi di lavoro dopo gli esami svolti. Sono stati questi giorni importanti per Maignan, che ha potuto lavorare intensamente con i preparatori dei portieri.

Si spera quindi di vederlo in campo per il match di campionato contro l’Atalanta, in programma a San Siro il prossimo 26 febbraio. In alternativa sarà la Fiorentina, con l’obiettivo di mettere minuti nelle gambe in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League, contro il Tottenham.