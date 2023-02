Milan, countdown Maignan: il portiere è sulla buona strada

La speranza è quella di rivederlo già nella gara contro l'Atalanta (in programma il prossimo 26 febbraio) o in quella successiva, contro la viola (il 6 marzo). Mike Maignan sembra ormai pronto per il grande rientro tanto atteso. Il percorso di riabilitazione è stato lungo e tortuoso. Ma Magic Mike scalpita e i tifosi rossoneri lo aspettano. Chiaro è che la prudenza nel suo caso non è mai troppa, visti i precedenti. I rossoneri restano con le dita incrociate e non vedono l'ora di rivederlo in campo. "È programmato un rientro in squadra nei prossimi dieci giorni", aveva annunciato Paolo Maldini ai microfoni di DAZN settimana scorsa prima del match Milan-Torino. Il giocatore sta proseguendo aumentando progressivamente i carichi di lavoro di giorno in giorno. La prossima settimana sarà decisiva per stabilire con maggiore precisione la data esatta del suo ritorno.