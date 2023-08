Il Milan ricorda Mazzone: “Avversario leale, indimenticabile protagonista”

Oggi il calcio italiano è in lutto per la morte di Carlo Mazzone, scomparso all'età di 86 anni. L'ex allenatore, che aveva lasciato la panchina nel 2006, detiene ancora oggi il record di panchine in Serie A: 792. Subito dopo la diffusione della notizia, sono arrivati i messaggi di cordoglio di tanti protagonisti del calcio (qui il ricordo dell'ex Milan Andrea Pirlo).