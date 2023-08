Pirlo ricorda Mazzone: “Maestro, guida, punto di riferimento”

Il calcio italiano oggi è in lutto per la morte di Carlo Mazzone, scomparso all'età di 86 anni. L'ex tecnico, che non sedeva in panchina dal 2006, detiene ancora il record di panchine in Serie A: 792. Nei suoi tanti anni sulle panchine di diverse squadre italiane, Mazzone ha allenato tanti campioni, tra cui l'ex MilanAndrea Pirlo.