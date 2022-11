Milan, Daniel Maldini parla di Ibra, e Leao e di Saelemaekers

"Uscire di casa mi ha responsabilizzato: mi sento più grande. Ho un cognome pesante, ma ho imparato a viverla bene. E se sono raccomandato, non me ne sono mai accorto. Zlatan Ibrahimović ti sprona fino a insultarti, ma non te la prendi perchè sai che lo fa a fin di bene. Poi finisce l'allenamento e recupera. Ti viene vicino, ti abbraccia. Certo quando è arrivato nessuno voleva fare le partitelle nella sua squadra, "Speriamo che oggi non tocchi a me" ci dicevamo". Mi vedo spesso con Leao e Saelemaekers. Rafa mi fa ridere perché non pensa a niente. Zero, zero, zero. È bello stare con lui. All’inizio portavo lui e Alexis in giro per Milano per fargli conoscere la città, i posti dove andare, i miei amici… È finita che Saelemaekers usciva da solo con loro. Mi aspettavo l’esplosione di Rafa. Ha fatto lo scatto in avanti quando ha capito di essere così forte".